Auftritt bei Instagram

Markus Söder zeigt Corona-Selfie – mit Wuschelfrisur

14.04.2022, 18:24 Uhr | pb, t-online

Markus Söder (Archivfoto): Am Samstag wurde der bayerische Ministerpräsident positiv auf Corona getestet. (Quelle: Sven Simon/imago images)

Seit Samstag ist der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in Corona-Quarantäne – und vertreibt sich die Zeit im Homeoffice auch mit Selfies und Filmen, wie er nun auf Instagram berichtet.

Dreitagebart, Wuschelfrisur – und Hoodie mit Comicfigur. Auf dem Selfie, das Markus Söder mit seinen mehr als 300.000 Abonnenten bei Instagram am Donnerstagmittag teilte, kommt Söder daher wie jeder andere Home-Office-Arbeiter auch, der einen eher monotonen Alltag fristen muss.

Söder berichtet: "Neben Akten schaue ich mal wieder alte Marvel-Filme an." Einer seiner Favoriten sei dabei "Guardians of the Galaxy" – und die darin auftretende Hauptfigur, "Groot", ein baumähnliches Wesen, seine Lieblingsfigur.

Das Baumwesen "Groot" spielt bei den "Guardians of the Galaxy" nicht nur eine Hauptrolle, es zeichnet sich auch durch seine übermenschliche Stärke und Widerstandsfähigkeit aus. Söder ergänzt sein Selfie aus dem Homeoffice mit den Worten: "Sind wir nicht alle ein bisschen Groot?" Nun ja, vielleicht erkennt sich der selbstbewusste Bayer dann doch einfach nur selbst in der Superhelden-Figur "Groot".

Söders "Groot"-Begeisterung, die auch auf seinem Hoodie deutlich wird, ist im Übrigen nicht neu – und in seinem Umfeld wohl bestens bekannt. Schon Mitte Januar freute sich Söder auf seinem viel beachteten Instagram-Account über eine "Groot"-Tasse, die er als verspätetes Geburtstagsgeschenk erhalten habe.

Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef musste eine Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate und nach Saudi-Arabien wegen der Quarantäne zuletzt absagen. Dort wollte er bei einer "Wasserstoffreise", so seine Wortwahl, neue Partner für die Wasserstoff-Infrastruktur von Bayern suchen, das seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges verstärkt nach Alternativen zum russischen Öl und Gas sucht.

An diesem Sonntag könnte Söder die Isolation wieder verlassen – wenn seine Corona-Tests denn negativ bleiben.