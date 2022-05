Flammen in der Nacht: Auf einem Campingplatz in der Nähe von Nürnberg ist am Wochenende ein Großbrand ausgebrochen. Nur mit Mühe konnten die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle bringen.

In der Nacht zu Sonntag sind bei einem Brand auf einem Campingplatz in Roth (Bayern) sieben Menschen verletzt worden. Das Feuer, das in kurzer Zeit auf ĂĽber ein dutzend Wohnwagen ĂĽbergriff, hatte sich laut Polizei gegen Mitternacht entzĂĽndet, als ein Familienvater beim Arbeiten an einem Katalytofen eine Stichflamme verursacht hatte.

Der Unfall hatte für einige Beteilige schwere Folgen. Laut einer Mitteilung der Polizei Mittelfranken am Sonntagvormittag wurden sieben Personen teils schwer verletzt – der 39-Jährige, der an dem Ofen gearbeitet hatte, erlitt schwere Verbrennungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Seine Ehefrau kam ebenfalls mit einer schweren Rauchgasvergiftung in die Klinik. Die fünf weiteren Verletzten wurden vor Ort behandelt. 17 Campingwagen brannten vollständig aus, erklärte eine Polizeisprecherin am Morgen t-online.

Großbrand in Roth: 17 Parzellen brannten vollständig ab. (Quelle: News5)