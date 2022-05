Jungvögel nur vor Katzen retten – nicht mitnehmen

Vermehrt piepst es aus der Hecke, weil Jungvögel aus ihren Nestern fallen, oder bei ersten Flugversuchen unsanft laden. Vogelschützer aus Franken warnen jedoch vor falscher Tierliebe und raten, nur in Notfällen Vögel zu retten.

Vogelschutzbund aus Franken: Jungvögel nur vor Straßenverkehr und Katzen retten

Daher sollten Menschen diese halbflüggen, bereits vollständig befiederten Vögel in Ruhe lassen. "Greift der Mensch in dieser sensiblen Phase ein und nimmt ein Jungtier mit, unterbricht er die Bindung zwischen Alt- und Jungvogel." Vogeleltern suchten bis zu 24 Stunden lang nach ihrem verloren gegangenen Nachwuchs.

Besteht allerdings Gefahr etwa durch Straßenverkehr oder Katzen, sollten Menschen eingreifen: Die Tiere aufnehmen und ganz in der Nähe vom Fundort, wenn möglich in Hörweite zu den Vogeleltern, absetzen. "Anders als bei zum Beispiel Rehkitzen nehmen Vogeleltern ihre Jungen wieder an, wenn diese von einem Menschen berührt wurden", erklärt der Biologe.