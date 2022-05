Unwetter in Bayern: Hunderte Einsätze und mehrere Verletzte

N├╝rnberg Unwetter in Bayern: Hunderte Eins├Ątze und mehrere Verletzte Von dpa 21.05.2022 - 11:27 Uhr Lesedauer: 2 Min. Blitze entladen sich aus einer Gewitterwolke ├╝ber einer Ortschaft. (Quelle: Nicolas Armer/dpa/Archivbild/dpa-bilder)

Umgest├╝rzte B├Ąume, abgedeckte D├Ącher und Stra├čensperrungen: Das Unwetter vom Freitagabend hat in Franken Hunderte Feuerwehreins├Ątze ausgel├Âst. In Mittelfranken st├╝rzte eine Holzh├╝tte ein, gut ein Dutzend Menschen wurden verletzt. Im restlichen Bayern gingen die Gewitter glimpflicher aus, wie die Einsatzzentralen am Samstag mitteilten.

14 Menschen, darunter auch mehrere Kinder, wurden demnach beim Einsturz der Holzh├╝tte in Spalt nahe dem Gro├čen Brombachsee verletzt. Eine 37-J├Ąhrige wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht, ein Kind mit einem Hubschrauber ebenfalls ins Krankenhaus geflogen. Der Polizeisprecherin zufolge hatten angesichts des in Bayern aufziehenden Unwetters offenbar mehrere Urlauber in der rund 105 Quadratmeter gro├čen H├╝tte Schutz gesucht. Aus ungekl├Ąrter Ursache sei diese dann zur Seite gekippt und in sich zusammengefallen.

In Franken r├╝ckten die Feuerwehren zu Hunderten Eins├Ątzen aus. Allein die Integrierte Leitstelle N├╝rnberg meldete mehr als 400 Unwettereins├Ątze in N├╝rnberg, F├╝rth und Erlangen sowie in den Landkreisen N├╝rnberger Land, F├╝rth und Erlangen-H├Âchstadt. Starker Regen und Sturmb├Âen f├╝hrten vor allem zu vollgelaufenen Kellen, B├Ąume st├╝rzten um und D├Ącher wurden besch├Ądigt. Eine Bahnstrecke zwischen Neuhaus und Hersbruck wurde gesperrt, weil B├Ąume die Gleise blockierten. In N├╝rnberg-Wetzendorf fielen B├Ąume in eine Stromleitung. Die Aufr├Ąumarbeiten liefen auch am Samstag noch.

├ťber den Landkreis Bayreuth zog am Freitagabend ein "kurzer, aber heftiger Sturm", wie die Integrierte Leitstelle Bayreuth/Kulmbach am Samstag meldete. Die Feuerwehr wurde innerhalb von zwei Stunden ├╝ber 60 Mal alarmiert. Auch hier hatte die Feuerwehr vor allem mit abgedeckten D├Ąchern und etwa 50 umgest├╝rzten B├Ąumen zu tun. Menschen wurden nicht verletzt.