Bewährungsstrafe für Youtuber "Drachenlord" rechtskräftig

Die Bew├Ąhrungsstrafe f├╝r den Youtuber "Drachenlord" wegen gef├Ąhrlicher K├Ârperverletzung und anderer Straftaten ist rechtskr├Ąftig. Die Staatsanwaltschaft in N├╝rnberg hat die Revision gegen das Urteil zur├╝ckgenommen, wie Oberstaatsanw├Ąltin Antje Gabriels-Gorsolke am Dienstag sagte. Das Landgericht in N├╝rnberg hatte den Videoblogger im M├Ąrz zu einer Bew├Ąhrungsstrafe von einem Jahr verurteilt, weil er unter anderem einen Mann mit einer Taschenlampe attackiert und einen anderen mit einem Stein beworfen hatte.