Stuttgart

Baden-Württemberger produzieren zu Hause mehr Müll

02.08.2021, 02:57 Uhr | dpa

Im ersten Corona-Jahr 2020 haben Haushalte in Baden-Württemberg deutlich mehr Müll produziert als in den Jahren zuvor. Das geht aus der Abfallbilanz für das vergangene Jahr hervor, deren genaue Zahlen das Umweltministerium heute in Stuttgart vorstellen will. Auch beim Sperrmüll und bei den Bioabfällen legten die baden-württembergischen Haushalte zu. Viele Menschen seien häufiger zu Hause gewesen, hätten öfter selbst gekocht und Abfälle produziert, heißt es in der Datensammlung.

Im Jahr 2019 waren laut Abfallbilanz des Umweltministeriums pro Kopf 355 Kilogramm häusliche Abfälle angefallen - Rest- und Sperrmüll, Bioabfälle und wertstoffhaltige Abfälle. Unterm Strich waren es 3,93 Millionen Tonnen.