Corona-Demo nahe Haus: Kretschmann sieht "rote Linie" ├╝berschritten

Die Staatsanwaltschaft Hechingen leitete in dem Fall ein beschleunigtes Verfahren gegen den 52-J├Ąhrigen in die Wege. Zu einem ersten Gerichtstermin im Februar kam der Mann aber nicht. Stattdessen meldete er sich am selben Tag per Brief und gab an, erkrankt zu sein. Eine Richterin verh├Ąngte daraufhin einen Strafbefehl von 150 Tagess├Ątzen zu je 200 Euro, also ebenfalls 30.000 Euro. Dagegen legte der Mann Einspruch ein.