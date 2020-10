Frauen-Bundesliga

Freiburg ärgert Wolfsburg – Sorge um Alexandra Popp

11.10.2020, 18:49 Uhr | dpa

Zsanett Jakabfi am Ball: Die eingewechselte Speilerin hatte die Wölfinnen in der 70. Minute in Führung gebracht. (Quelle: Sports Press Photo/imago images)