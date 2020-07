Interesse von Manchester United

Diese Summe fordert der BVB wohl für Sancho

07.07.2020, 11:07 Uhr | dpa, t-online.de

Dortmunds Jadon Sancho hat noch einen Vertrag bis 2022. Aktuell wird der er von Manchester United umworben. Die Schwarz-Gelben haben klare Ablöse-Vorstellungen – es könnte der teuerste Saison-Transfer werden.

Er ist einer der absoluten Leistungsträger beim BVB: Jadon Sancho. Der Flügelflitzer hat alleine in der nun beendeten Bundesliga-Saison 17 Tore und 17 Vorlagen erzielt und damit das Interesse verschiedener Klubs weltweit geweckt. Manchester United soll bereits Kontakt aufgenommen haben.



Doch Borussia Dortmund will seinen Star nicht einfach so ziehen lassen, hat klare Vorstellungen, was die Ablöse betrifft. Nach Informationen der "Ruhr Nachrichten" und der "Bild" soll der 20 Jahre alte und vertraglich bis 2022 gebundene englische Nationalspieler nicht unter einer Fixsumme von 120 Millionen Euro zu haben sein.

Vor drei Jahren war Sancho für rund sieben Millionen Euro im Alter von 17 Jahren von Manchester City nach Dortmund gekommen. Vereinschef Hans-Joachim Watzke hatte unlängst erklärt, dass es für Sancho "keinen Cent Corona-Rabatt" geben wird.