Gegen Eintracht Frankfurt

Bayern im DFB-Pokalhalbfinale ohne Gnabry

10.06.2020, 20:25 Uhr | dpa

Adi Hütter trifft mit Eintracht Frankfurt im Pokal-Halbfinale auf den FC Bayern. Da werden Erinnerungen an den Final-Triumph 2018 wach, aber auch an die jüngste Klatsche. (Quelle: Omnisport)

Im Halbfinale des DFB-Pokals gegen Eintracht Frankfurt muss der FC Bayern überraschend auf Serge Gnabry verzichten. Der Nationalspieler fällt kurzfristig wegen einer Rückenprellung aus.

Titelverteidiger FC Bayern München muss ohne Nationalspieler Serge Gnabry gegen Eintracht Frankfurt um den Einzug ins DFB-Pokalfinale kämpfen.



Der Angreifer fällt im Halbfinale am Mittwochabend kurzfristig wegen einer Rückenprellung aus, wie der deutsche Rekordpokalsieger eine Stunde vor dem Anpfiff in der Allianz Arena mitteilte.



Für den verletzten Gnabry rückt Ivan Perisic in die Münchner Startformation. Es ist die einzige Veränderung im Vergleich zum 4:2-Sieg der Bayern am vergangenen Samstag in Leverkusen.

Bayer Leverkusen war am Dienstagabend als erstes Team durch ein 3:0 beim Viertligisten 1. FC Saarbrücken ins Pokalendspiel eingezogen, das am 4. Juli in Berlin ausgetragen wird.