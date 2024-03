"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Nike und über das in uns gesetzte Vertrauen", wird DFB-Präsident Bernd Neuendorf in der Mitteilung zitiert. Und weiter: "Die künftige Partnerschaft ermöglicht es dem DFB, auch in der kommenden Dekade zentrale Aufgaben mit Blick auf eine umfassende Entwicklung des Fußballs in Deutschland wahrzunehmen." Neuendorf würdigte auch die bisherige Partnerschaft: "Klar ist aber auch: Bis Dezember 2026 werden wir uns mit aller Kraft für den gemeinsamen Erfolg mit unserem langjährigen und aktuellen Partner Adidas engagieren, dem der deutsche Fußball seit mehr als sieben Jahrzehnten sehr viel zu verdanken hat."