Gar nicht glamourös

Ann-Kathrin und Mario Götze leben "wie Oma und Opa"

31.10.2018, 18:19 Uhr | dpa, mho, t-online.de

Fußballspieler Mario Götze und seine Ehefrau Ann-Kathrin gehören zu den bekanntesten Promipaaren Deutschlands – privat mögen sie es bodenständig.

"Wenn Mario zu Hause ist, dann schauen wir Serien. Wir kochen oft zusammen. Und wir sind gerne in der Natur. Wir gehen viel spazieren", erzählt Ann-Kathrin Götze der "Gala". "Wir sind wie Oma und Opa. Uns gefällt unser Leben so."

"Ich bin kein Jetset-Mädchen"

Die beiden genießen es genau so. Ann-Kathrin befindet: "Andere sagen vielleicht boring. Aber uns gefällt unser Leben so." Was besonders wichtig für das Paar ist: "Wir unterstützen uns immer gegenseitig und holen uns stets den Rat des anderen ein." Abgehoben ist Ann-Kathrin trotz des Ruhmes ihres berühmten Mannes nicht. "Ich bin kein Jetset-Mädchen, ich bin ein ganz normales Mädchen aus Emmerich", stellt die 28-Jährige in dem Interview klar.







Seit 2012 sind der Fußballstar von Borussia Dortmund und das Model ein Paar, im Mai 2018 gaben sie sich schließlich das Jawort. Die kirchliche Hochzeit musste aufgrund von Marios Trainingsplan allerdings abgesagt werden. Doch die 28-Jährige gibt an: "Ich werde auf jeden Fall noch in Weiß heiraten."