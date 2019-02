Der Rotlichtkönig ist pleite

Bert Wollersheim hat Insolvenz angemeldet

18.02.2019, 22:02 Uhr | dpa, rix, t-online.de

In Saus und Braus hat er gelebt, jetzt ist Bert Wollersheim pleite. Der Rotlichtkönig aus Düsseldorf hat am Montag in Bonn einen Insolvenzantrag gestellt.

Bert Wollersheim ist seit vielen Jahren eine schillernde Figur im Rotlichtmilieu. Bundesweit bekannt wurde der ehemalige Bordellbetreiber mit der RTL2-Dokusoap "Die Wollersheims – Eine schrecklich schräge Familie". Dort war er mit seiner damaligen Ehefrau Sophia zu sehen.

2016 trennte sich die Blondine mit der üppigen Oberweite und der schmalen Wespentaille von dem 36 Jahre älteren Rotlichtkönig. Im selben Jahr hatte Bert Wollersheim auch sein Bordell am Rande der Düsseldorfer Innenstadt schließen müssen. Dort sollen Freier betäubt und finanziell ausgeplündert worden sein. Für den Paradiesvogel ist die Schließung seines Bordells heute der Grund für seine Geldnot. Die Schritte in Richtung Insolvenz seien ihm schwergefallen, weil er das Geschäft sein "halbes Leben lang mit viel Herzblut geführt" habe.

Sophia Vegas und Bert Wollersheim: Hier war das Paar noch glücklich. (Quelle: imago)



In den vergangenen zweieinhalb Jahren hat der Ex-Bordellbetreiber sich nach Angaben seines Anwalts bemüht, neue Einkommensquellen zu erschließen. Er habe sich mit seinen Gläubigern verständigen und das Insolvenzverfahren vermeiden wollen. "Einnahmen, insbesondere aus dem TV-Format 'Sommerhaus der Stars', wurden jedoch gepfändet."

Bert Wollersheim sei Rentner und habe keine Rücklagen, so der Anwalt. "Trotz intensiver Bemühungen hat sich daher die finanzielle Situation weiter verschlechtert. Letzter Ausweg aus dieser Finanzmisere ist der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens."Am Montag hat der 67-Jährige bei Gereicht einen Insolvenzantrag gestellt. "Bereits seit Juni 2016 ist bekannt, dass Herr Wollersheim nicht mehr in der Lage ist, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen."







Vor wenigen Monaten hatte Bert Wollersheim wieder geheiratet. Dass der Ex von Sophia Vegas tief in den Miesen steckt, war der neuen Frau an seiner Seite völlig Schnuppe. "Das Gute bei uns ist, niemand kann sagen, ich bin hinter seiner Kohle her", erzählte Ginger Castello kurz vor der Hochzeit im Interview mit RTL. Ganz egal ist ihr das Geld dann aber doch nicht. "Er hat mir von Anfang an versprochen, wir bleiben nicht arm."