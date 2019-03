Netflix-Serie 'Riverdale' stoppt Dreharbeiten

"Beverly Hills, 90210"-Star Luke Perry ist gestorben

05.03.2019, 00:42 Uhr | t-online.de, JSp

Der US-Schauspieler Luke Perry ist tot. Wie sein Management jetzt bestätigte, starb der 52-Jährige an den Folgen eines schweren Schlaganfalls.

Luke Perry starb am Montagmorgen im St. Joseph's Hospital in Burbank, wie ein Sprecher des Künstler bestätigte. Der "Beverly Hills, 90210"-Star war in den letzten Stunden umgeben von seinen Kindern Jack und Sophie sowie seiner Verlobten Wendy Madison Bauer. Auch seine Ex-Frau Minnie Sharp, seine Mutter, sein Stiefvater, sein Bruder und seine Schwester sollen genauso vor Ort gewesen sein, wie mehrere andere enge Verwandte.



"Die Familie dankt der Menge an Unterstützung und Gebeten, die Luke aus aller Welt erreicht haben, und bittet um Schutz ihrer Privatsphäre in dieser Zeit großer Trauer", hieß es in einer Mitteilung.

Künstliches Koma nach Schlaganfall

Der Schauspieler soll bereits in der vergangenen Woche nach einem schweren Schlaganfall am Mittwoch ins Krankenhaus eingeliefert worden sein, wie das US-Portal "tmz" berichtet. Um Hirnschäden zu vermeiden, sei er von den Ärzten in ein künstliches Koma versetzt worden. Luke Perry konnte sich allerdings nicht mehr erholen. Die Schäden waren bereits zu schwer.

Der Schauspieler wurde 1966 in Mansfield geboren und wuchs in einem Dorf in Ohio auf. Sein Vater arbeitete in einem Stahlwerk und starb bereits 1980. Seine Eltern ließen sich scheiden, als er sechs Jahre alt war. 1978 heiratete seine Mutter erneut. Luke Perry nahm Schauspielunterricht, den er sich durch einen Job in einer Fabrik und als Straßenbauarbeiter finanzierte.

Internationaler Durchbruch

Luke Perry wurde durch seine Rolle in der US-Serie "Beverly Hills, 90210" weltweit bekannt. Er spielte die Figur Dylan McKay. Er war bei den Frauen in der Serie besonders durch seine mysteriöse, leicht verwegene Art beliebt. Er spielte damals an der Seite von Shanen Doherty, Jennie Garth oder Jason Priestley. Erst vor Kurzem wurde bestätigt, dass es eine Neuauflage der Erfolgsserie geben werde. Der 52-Jährige sollte aber nicht dabei sein, er war bereits mit Dreharbeiten beschäftigt.







Luke Perry war nämlich bis zuletzt in der Netflix-Serie "Riverdale" als Fred Andrews zu sehen. Er spielt den Vater von Archie Andrews (K. J. Apa), eine der Hauptfiguren der Teenie-Serie, die auf einem Comicbuch basiert. Die Dreharbeiten zur Serie wurden nach dem Tod des Schauspielers vorübergehend gestoppt, wie "The Hollywood Reporter" berichtete. Demnach wolle die Produktionsfirma seinen Kollegen Zeit geben, um den Verlust Perrys zu betrauern.



Luke Perry... you were a joyful and vibrant soul. You will be missed but most certainly your legacy will be remembered forever. Rest in love and peace, friend. #Riverdale — Riverdale Writers Room (@RiverdaleWriter) March 4, 2019

"Luke Perry ... du warst eine freudige und beschwingte Seele. Du wirst vermisst werden, doch noch wichtiger, dein Vermächtnis wird für immer in Erinnerung bleiben. Ruhe in Liebe und Frieden, Freund“, schrieben die Drehbuchautoren der Serie auf Twitter.