Test für die Presse

Thomas Gottschalk klärt Rätsel um mysteriösen Tweet auf

07.07.2020, 16:09 Uhr | sow, dpa, t-online.de

Showmaster-Legende Thomas Gottschalk hat nach über zwei Jahren Twitter-Abstinenz mit einem mysteriösen Tweet für Spekulationen gesorgt. Jetzt klärt der 70-Jährige die Sache auf.

Gottschalk postete am Montag lediglich ein Datum: "20.07.2020". Dahinter setzte er ein rotes Herz. Was das zu bedeuten hat, blieb unklar. Von neuer Show bis Hochzeit – der 20. Juli ist ein Montag – wäre theoretisch vieles möglich gewesen.

"Thommy, ich hab noch keine Einladung", schrieb ein Twitter-Nutzer, "Alles Gute" ein anderer. Gottschalk hatte sich voriges Jahr von seiner Frau Thea getrennt und war mit seiner neuen Freundin Karina Mroß nach Baden-Baden gezogen. Dort trat er einen Job beim SWR an. Seit Januar 2020 moderiert er beim SWR3 wöchentlich und ist zweiwöchentlich an einem Podcast beteiligt – alle Infos dazu hier.

20.07.2020 ❤️ — Thomas Gottschalk (@herbstblond) July 6, 2020

Für dieses Jahr war außerdem eine große TV-Sause anlässlich des 70. Geburtstags von Thomas Gottschalk geplant. Dafür sollte eine Sonderausgabe von "Wetten, dass..?" im November im ZDF ausgestrahlt werden, doch wegen der Corona-Krise wurde die Show ins kommende Jahr verschoben.

Comeback- und Hochzeitsgerüchte

Dass es also zu einem "Comeback" kommt, wie der offizielle "Wetten, dass..?"-Twitteraccount andeutet, ist eher unwahrscheinlich. Der schrieb von "noch ein 2020er Comeback" und versetzte damit einige User in Aufregung.

Noch ein 2020er-Comeback? 😊 — Wetten, dass..? (@wettendass) July 6, 2020

Immerhin konnte er seinen Ehrentag in der Sendung "Happy Birthday, Thomas Gottschalk" am 17. Mai bereits feiern.

Gottschalk äußert sich: alles nur ein Scherz

Update vom 07. Juli 2020: Hinter dem Posting steckt ein Scherz des Entertainers. Wie Gottschalk in seiner Radioshow bei SWR3 nun verraten hat, wollte der Moderator ein Experiment starten. Nach dem Motto: "Mal sehen, wie viel Interpretationskraft die Presse in ein einzelnes Datum legt." Wie Gottschalk nun verkündete, wird es erstmal keine Hochzeit geben. Auch die Gerüchte über eine Trauung in den USA dementierte Gottschalk.

Thomas Gottschalk mit seiner Freundin Karina Mroß (Quelle: imago images)

Wie Gottschalk künftig mit Twitter verfährt, bleibt abzuwarten. Dort sind seine Fans lange Sendepausen gewohnt. "'Sommerpause' Ich schreib ein Buch..." schrieb der Entertainer am 12. April 2018 und ließ dann über zwei Jahre nichts von sich hören. Sein Buch "Herbstblond: Wer nur alt wird, aber nicht klüger, ist schön blöd" erschien derweil gut ein Jahr nach der Ankündigung.

Die Kommunikation von Thomas Gottschalk gibt also nicht zum ersten Mal Rätsel auf. Vergangenes Jahr handelte er sich Ärger ein, weil er behauptete, aus gesundheitlichen Gründen von seinem Job als Moderator beim BR zurückzutreten. Später stellte sich heraus: Er wechselte nur den Sender und brauchte eine Begründung für sein abruptes Ende beim BR. Im Nachhinein entschuldigte sich der 70-Jährige.