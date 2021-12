Auch "Wilsberg"-Star dabei

"Tatort"-Ermittler wählt neuen Bundespräsidenten mit

15.12.2021, 08:48 Uhr | sow, dpa, t-online

Von der Waffe an die Wahlurne: Schauspieler Dietmar Bär alias Kommissar Freddy Schenk aus dem Kölner "Tatort" soll den Bundespräsidenten mitwählen. Er ist nicht der einzige TV-Star.

Ob er den richtigen Riecher hat und am Ende korrekt entscheidet, so wie in seiner Rolle als TV-Kommissar Freddy Schenk? "Tatort"-Star Dietmar Bär wird im Februar kommenden Jahres jedenfalls eine Ehre zuteil. Er soll den neuen Bundespräsidenten mitwählen.



Auch "Wilsberg"-Hauptdarsteller Leonard Lansink ist als prominenter Delegierter dabei. Die beiden wurden von der SPD-Fraktion im Düsseldorfer Landtag für die Bundesversammlung nominiert. Außerdem dabei: Die Influencer-Ärztin Dr. Carola Holzner ("Doc Caro") und Fluthelfer Patrick Schöneborn.

Auch Sophie Passmann und Tobias Schlegel dabei

Schöneborn war selbst Opfer der Flut in Schleiden (Eifel) und hatte dennoch als Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr in seinem Heimatort angepackt. Seine Ämter in der Kommunalpolitik für die SPD legte er zuletzt nieder, um sich unter anderem dem Wiederaufbau zu widmen.

Die SPD-Fraktion will zudem Comedian Hennes Bender, Autorin Sophie Passmann und Moderator Tobias Schlegel zur Bundespräsidentenwahl schicken. Im Zeichen der Corona-Pandemie soll Krankenpflegerin Angela Steinhauer entsendet werden. Fraktionschef Thomas Kutschaty nannte es eine "Wertschätzung" für die Pflegeberufe, Steinhauer zu nominieren.

Insgesamt darf das bevölkerungsreichste Bundesland NRW 156 Wahlfrauen und -männer in die Bundesversammlung entsenden, die am 13. Februar 2022 den neuen Bundespräsidenten oder die neue Bundespräsidentin wählt. Die Bundesversammlung besteht aus den 736 Bundestagsmitgliedern und 736 weiteren Wahlpersonen, die von den Landtagen bestimmt werden. Die NRW-Vertreter sollen am Donnerstag vom Plenum in Düsseldorf gewählt werden.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will bei der Bundesversammlung erneut für das höchste Staatsamt antreten. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hatte sich für eine Frau als neue Bundespräsidentin ausgesprochen und der Union empfohlen, einen eigenen Wahlvorschlag zu machen.