Überraschendes Comeback

Luke Mockridge kündigt Tour für 2022 an

23.12.2021, 21:31 Uhr | dpa, t-online

Luke Mockridge will im nächsten Jahr auf die Bühne zurückkehren. Der Komiker kündigte am Donnerstag in einem Video auf seinem Instagram-Account eine Tournee an.

Nun steht er plötzlich da und kündigt in einem Instagram-Video am Donnerstag eine neue Tour an. Im Stil von "Tatsächlich... Liebe" erklärt Luke Mockridge mittels Plakataufschriften, dass er im nächsten Jahr auf die Bühne zurückkehren wird.



Beim Ticketanbieter Eventim sind Karten für die Auftritte unter dem Titel "Welcome back to Luckyland" bereits ab dem 26. März in Frankfurt buchbar. Dabei hatte Mockridge erst im August 2021 in einem Video angekündigt, dass es 2021 keine Shows mehr mit ihm im Fernsehen geben werde. Im September verlängerte er die Auszeit auf unbestimmte Zeit.



Der Komiker selbst berichtete damals von Vorwürfen gegen ihn in sozialen Netzwerken und von der Anzeige einer Ex-Partnerin, die nach eigenen Angaben einen Vorfall in einer gemeinsamen Nacht als versuchte Vergewaltigung wahrgenommen habe. Mockridge wies die Vorwürfe zurück, die Staatsanwaltschaft Köln stellte ein entsprechendes Verfahren ein.