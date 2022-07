Streit um Schloss Marienburg: Ernst August Prinz von Hannover scheitert vor Gericht

Durcheinander um R├╝ckforderung der Marienburg

So weit, so schl├╝ssig, doch kurz vor einer anstehenden m├╝ndlichen Verhandlung in dieser Angelegenheit zog der 68-J├Ąhrige seine Klage im M├Ąrz 2022 zur├╝ck. Seine Forderungen hatte er unterdessen an die Salzburger EAH BetreibungsgmbH, die zur Welfen-Privatstiftung geh├Ârt, verkauft. Deren Klage wurde nun verhandelt ÔÇô und abgewiesen.