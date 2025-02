Katalonien erhöht Tourismusabgaben: bis zu 15 Euro pro Nacht

In Spanien gibt es immer mehr Besucher - und immer mehr Proteste gegen Massentourismus. (Foto Archiv) (Quelle: Paco Freire/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa/dpa-bilder)

Demos gegen Massentourismus schrecken Spanien-Fans nicht ab. Die Zahl der Gäste aus dem Ausland wächst weiter. In Katalonien müssen die Besucher aber künftig tiefer in die Tasche greifen.

Die spanische Region Katalonien mit Besuchermagneten wie Barcelona und Lloret de Mar verdoppelt die Touristenabgaben. Mindestens 25 Prozent der Einnahmen sollen eingesetzt werden, um den Wohnungsmangel zum bekämpfen, der als eine der schlimmsten Folgen des Massentourismus gilt, wie der staatliche TV-Sender RTVE und andere Medien unter Berufung auf die Regionalregierung berichteten. In Barcelona werden demnach künftig bis zu 15 Euro pro Nacht und Gast fällig. Die Erhöhung solle dieses Jahr in Kraft treten, einen genauen Termin gebe es aber noch nicht, hieß es.

So könnte etwa der Gast eines Drei-Sterne-Hotels in Girona, der bisher nur 0,60 Euro pro Nacht zahlt, in Zukunft mit bis zu 5,20 Euro zur Kasse gebeten werden. Dieser Betrag setzt sich aus der künftigen Übernachtungssteuer von 1,20 Euro und einem kommunalen 4-Euro-Zuschlag zusammen. Die einzelnen Stadtverwaltungen entscheiden selbst, ob sie den Zuschlag anwenden und ihn in ihre Steuersatzungen aufnehmen.