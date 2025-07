An der Autobahn tankt es sich gut 40 Cent teurer

Bis zu 57 Cent Unterschied

Der ADAC sieht die Preise an der Autobahn kritisch: "Ein gewisser Aufpreis aufgrund teurer Konzessionen und des Angebots rund um die Uhr ist aus ADAC-Sicht nachvollziehbar. Preisunterschiede in den festgestellten Höhen sind jedoch nicht akzeptabel", hieß es. "Autofahrerinnen und Autofahrer sollten daher die Tankstellen an den Autobahnen meiden und zum Tanken abfahren. Der meist kurze Umweg lohnt sich praktisch immer."

Weitere Möglichkeiten, auf dem Weg in den Urlaub zu sparen, sind am Abend vor der Abreise zu tanken, weil Sprit dann in der Regel deutlich billiger ist als am Morgen. Geht es mit dem Auto ins Ausland, tankt es sich oft - aber nicht immer - hinter der Grenze billiger als in Deutschland.