Aktualisiert am 30.06.2025 - 13:28 Uhr

Aktualisiert am 30.06.2025 - 13:28 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Tanken ist noch immer teurer als vor der Eskalation in Nahost - dabei ist der Ölpreis wieder gefallen. (Quelle: Paul Zinken/dpa/dpa-bilder)

Auch eine Woche nach der Entspannung im Nahen Osten ist das Absacken der Ölpreise nur teilweise an den Tankstellen angekommen. Vor allem Diesel ist noch immer deutlich teurer als vor der Krise, wie Zahlen des ADAC zeigen. Aber auch bei Superbenzin fehlen noch ein paar Cent zum alten Niveau – dabei ist der Ölpreis in Euro längst wieder da, wo er vor den Angriffen war.

Konkret stellte der ADAC im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Sonntags bei Diesel einen Preis von 1,616 Euro pro Liter fest. Das waren 7,8 Cent mehr als am 12. Juni – dem Tag vor Beginn der Angriffe. Bei Superbenzin der Sorte E10 waren es am Sonntag 1,688 Euro pro Liter – drei Cent mehr als am 12. Juni.