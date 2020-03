Finanzregel wird in Corona-Krise gelockert

Was ist die Schuldenbremse – und warum ist sie wichtig?

Jahrelang wollte Deutschland keine neuen Schulden aufnehmen. Das Coronavirus hat dem einen Strich durch die Rechnung gemacht. Doch was ist die Schuldenbremse überhaupt – und warum setzt sie die Politik nun aus? Ein Überblick.

Das Coronavirus rüttelt an Deutschlands Haushalt. Lange galt das Prinzip der "Schwarzen Null", der Staat soll also nicht mehr ausgeben als er einnimmt. Jetzt heißt es: Weg damit.

Und die Änderungen gehen sogar noch weiter: Der Bundestag will am heutigen Mittwoch die so genannte "Schuldenbremse" lockern. Doch was ist das überhaupt? Warum will der Bund davon abrücken? Und warum ist das in der Corona-Krise wichtig?



Die Schuldenbremse ist ein Mechanismus, der dafür sorgen soll, dass sich Deutschland nicht überschuldet. Dem Staat geht es letztlich nicht anders als seinen Bürgern: Wenn ein Bürger zu hohe Ausgaben hat, die er nicht decken kann und weiter Kredite für seine Ausgaben aufnimmt, kann es sein, dass er irgendwann zahlungsunfähig wird.



Das soll im Bund die Schuldenbremse verhindern: Der Bund darf sich nur maximal in Höhe von 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts verschulden. Die erlaubte Neuverschuldung ist also von der Wirtschaftslage Deutschlands abhängig.

Im Grundgesetz gibt es die Bezeichnung "Schuldenbremse" jedoch gar nicht, es ist nur der landläufige Name für zwei Regelungen in den Artikeln 109 und 115. Hintergrund der Schuldenbremse war unter anderem der hohe Stand der Staatsverschuldung nach der Finanzkrise 2008/2009.



Die Änderung des Grundgesetzes trat 2011 in Kraft, nachdem sie bereits 2009 beschlossen wurde. Anschließend galten noch Übergangsregelungen: Für den Bund gilt die Schuldenbremse ab 2016, für die meisten Bundesländer erst ab diesem Jahr.

Nein. Die so genannte "Schwarze Null" geht noch über die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse hinaus. Die "Schwarze Null" ist die Idee, dass der Bund nicht mehr ausgeben darf, als er Einnahmen hat – sodass es keine neuen Schulden gibt.

Die Schuldenbremse als Instrument lässt noch einen Spielraum von 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts an Neuverschuldung zu. Der zentrale Unterschied: Während die Schuldenbremse im Grundgesetz geregelt ist, gilt die "Schwarze Null" nur als politische Richtlinie. Seitdem 2014 das erste Mal ein ausgeglichener Haushalt erreicht wurde, ist von den Finanzministern an der Regel festgehalten worden.

Ja. In Artikel 109 des Grundgesetzes heißt es, dass Bund und Länder "Regelungen der Auswirkungen einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung" vorsehen könnten. Dies ist auch bei "Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen" möglich.

Im Klartext bedeutet das: Der Bund darf sich über den Normalfall von 0,35 Prozent des BIP verschulden – wenn die Situation es erfordert. In der jetzigen Corona-Krise wird von dieser Ausnahmeregel Gebrauch gemacht. Für die Bundesländer regeln jeweils eigene Landesgesetze die Details.

Die Mehrheit des Bundestags muss einer Aufhebung der Schuldenbremse zustimmen. Nötig dafür ist die so genannte "Kanzlermehrheit", also die Mehrheit der Mitglieder des Bundestages – und nicht nur die Mehrheit der bei der Abstimmung anwesenden Parlamentarier. Aktuell braucht es dafür 355 Stimmen.



Für die Abstimmung im Deutschen Bundestag am Mittwoch wurden Abstandsregeln eingeführt, sodass die Parlamentarier nicht zu dicht sitzen. So sollen die Politiker vor einer möglichen Übertragung des Coronavirus geschützt werden.

Nein, das ist nicht ohne Weiteres möglich. So heißt es in Artikel 115 des Grundgesetzes: "Der Beschluss ist mit einem Tilgungsplan zu verbinden."



Um die Schuldenbremse abzuschaffen, oder dauerhaft außer Kraft zu setzen, muss die Regierung also erklären, wie sie die Kredite, die sie aufnimmt, wieder zurückzahlen will. Denn: "Die Rückführung der aufgenommenen Kredite hat binnen eines angemessenen Zeitraumes zu erfolgen."

Ganz einfach: Um sich über den in der Regel festgehaltenen Satz von 0,35 Prozent des BIP verschulden zu dürfen. Die neuen Schulden benötigt der Bund, um die milliardenschweren Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Krise auf den Weg zu bringen.



So soll es beispielsweise einen Rettungsfonds von rund 600 Milliarden Euro für von der Krise gebeutelte Unternehmen geben. Über das Paket hat bereits das Bundeskabinett am Montag abgestimmt.

Um die Maßnahmen zu finanzieren, hat das Kabinett einen Nachtragshaushalt mit einer Neuverschuldung von rund 156 Milliarden Euro beschlossen. Das sind rund 100 Milliarden mehr, als die Schuldenbremse im Grundgesetz erlaubt. Deshalb soll jetzt der Bundestag von der im Grundgesetz festgeschriebenen "Ausnahmeregel" Gebrauch machen – und die Schuldenbremse vorübergehend außer Kraft setzen (siehe oben).

Seitdem es die Schuldenbremse im Grundgesetz gibt, wurde sie nicht außer Kraft gesetzt. Mehr noch: Seit 2014 will der Bund einen ausgeglichenen Haushalt haben, er verfolgt das Ziel der so genannten "Schwarzen Null" (siehe oben). Insofern ist eine Neuverschuldung über 0,35 Prozent des BIP, wie in der Schuldenbremse geregelt, ein historischer Schritt.



Dieser unterstreicht die Bedeutung eines Hilfspakets in der Corona-Krise. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Montag: "Die Bundesregierung nimmt so viel Geld wie noch nie in die Hand, um die Wirtschaft zu stabilisieren und Arbeitsplätze zu schützen."

Eine Kabinettssitzung wie am Montag, in der ein Maßnahmenpaket im Volumen von weit über einer halben Billion Euro beschlossen wurde, habe es so "in der Geschichte der Bundesrepublik wohl noch nicht gegeben", sagte Seibert.