Deutschland ist größter Gläubiger – was das bedeutet

Deutschland führt das Ranking der Gläubigerstaaten an. Doch Ökonomen sehen darin nicht nur Gutes – das liegt auch an US-Präsident Donald Trump.

Doch was bedeuten diese Daten und ist die Spitzenposition überhaupt erstrebenswert? t-online gibt den Überblick.

Was ist das Nettoauslandsvermögen?

Wann spricht man von Gläubigerstaat?

Wenn ein Land mehr Vermögenswerte im Ausland hat als Ausländer Vermögenswerte in dem betreffenden Land haben, wird es als Gläubigerstaat bezeichnet.

Wo genau ist das deutsche Geld?

Nach Angaben der Bundesbank setzt sich das deutsche Auslandsvermögen aus verschiedenen Dingen zusammen. So zählen dazu etwa ausländische Wertpapiere wie US-Staatsanleihen im Besitz von deutschen Investoren. Aber auch Direktinvestitionen von deutschen Firmen, etwa in Form von Produktionsstätten im Ausland, und Beteiligungen an ausländischen Unternehmen sowie Konzernkredite, gehören dazu. Darüber hinaus wirken sich auch Kredite zwischen Banken, Einlagen auf Konten und Finanz- und Handelskredite auf die Berechnung aus.