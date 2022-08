Im MDax waren einst 60 mittelgroße deutsche oder in Deutschland tätige Unternehmen gelistet, seit Herbst 2021 aber nur noch 50. Sie folgen in ihrer Größe – also ihrer Marktkapitalisierung und ihres Börsenumsatzes – auf die Dax-Werte. Dazu zählen beispielsweise Siemens Energy, Rheinmetall, Thyssenkrupp oder auch die Ströer-Gruppe, zu der auch t-online gehört.

Zudem gibt es noch den SDax, der so genannte Small-Cap-Index. Dieser umfasst 70 Unternehmen, die in ihrer Größe auf die Unternehmen des MDax folgen. Das sind Unternehmen wie Fielmann, Hornbach oder About You.

Zusätzlich gibt es den TecDax, der Firmen aus dem Technologiesektor listet. Das sind zum Beispiel die Deutsche Telekom oder Varta. Während ein Unternehmen entweder im Dax, MDax oder SDax gelistet sein kann, ist es möglich, dass es gleichzeitig im TecDax notiert ist. So ist der Softwarehersteller SAP beispielsweise sowohl im Dax als auch im TecDax gelistet.

Wie wird ein Unternehmen in den Dax aufgenommen?

Ob ein Unternehmen in den Dax aufgenommen wird, entscheidet der "Arbeitskreis Aktienindizes". Dieses Gremium, das aus Vertretern von Deutscher Börse und verschiedenen Banken besteht, berücksichtigt mehrere Kriterien.

So müssen zehn Prozent der Aktien eines Unternehmens, das in den Dax aufsteigen will, in Streubesitz sein. Das bedeutet, dass sie nicht in Besitz eines Aktionärs, sondern auf viele Anleger verteilt sind.

Den Aufstieg eines Unternehmens können Sie sich wie den Aufstieg eines Vereins in der Bundesliga vorstellen. Denn es gibt bestimmte Kriterien. Ein Unternehmen kann regulär aufsteigen, wenn es in den vergangenen zwölf Monaten mindestens auf Platz 40 beim Börsenwert rangiert.

In den Dax aufgenommen wird es aber nur, wenn es gleichzeitig ein Unternehmen im Dax gibt, das auf Platz 47 oder schlechter rangiert. Dieses Unternehmen steigt dementsprechend ab – in die zweite Liga, den MDax.

Es gibt aber sozusagen auch eine Fast-Lane: Ein Unternehmen wird auf jeden Fall aufgenommen, wenn es sich nach dem Kriterium Marktkapitalisierung auf Rang 33 befindet.

Wenn es mehrere Auf- und Abstiegskandidaten gibt, entscheidet der Arbeitskreis Aktienindizes aufgrund der Zusammensetzung des Dax. Denn im Dax sollen möglichst viele unterschiedliche Branchen vertreten sein.

Was unterscheidet den Kursindex vom Performanceindex?

Bei der Berechnung der Wertentwicklung eines Aktienindex unterscheidet man zwischen einem Kursindex (auch Preisindex genannt) und einem Performanceindex. Während ein Kursindex nur die Veränderung der Aktienkurse abbildet, berücksichtigt ein Performanceindex auch die Dividenden der Unternehmen. Eine Dividende ist der Teil des Gewinns, den eine Aktiengesellschaft an ihre Anleger ausschüttet.

Von Börsen-Experten wird häufig kritisiert, dass ein Performanceindex wie der Dax zu aufgebläht ist – und so die reale Entwicklung nicht genau darstellt. Das sollten Sie beim Anlegen beachten und sich auch die Entwicklung des Kursindex ansehen.