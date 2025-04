Die Angst vor einem Handelskrieg infolge der von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle versetzt Anleger weltweit in Panik. Sie warfen am Freitag Aktien in hohem Bogen aus ihren Depots und flohen in "sichere Häfen" wie Gold und Staatsanleihen. Der Dax bricht um mehr als fünf Prozent ein. Seit seinem Mitte März erreichten Rekordhoch ist er damit um zehn Prozent gefallen und steuert in den Korrekturmodus.