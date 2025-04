News folgen Artikel teilen

Mit einem Fondssparplan legen Sie regelmäßig eine kleine Summe in einen Investmentfonds an. Doch wie funktioniert das? Ein Überblick für Einsteiger.

Regelmäßig einen kleinen Betrag anlegen und nach einigen Jahren ein ordentliches Vermögen aufgebaut haben, das klingt verlockend. Doch wie soll das gelingen? Ganz einfach: Nicht mit einem Sparbuch – sondern mit einem Fondssparplan.

Der Vorteil: Für diese Form der Geldanlage benötigen Sie keinen großen Einmalbetrag, sondern zwacken einfach jeden Monat etwas Geld ab, zum Beispiel 25 oder 50 Euro, und legen es in einem Investmentfonds an. Gemeint sind damit Geldkörbe, die das Kapital vieler Anleger in Wertpapiere, Rohstoffe oder Immobilien investieren.

Wenn der Wert der Anlageobjekte steigt, profitieren Sie davon. Langfristig können Sie so ohne großen Aufwand und ohne hohes Risiko ein sattes Vermögen ansparen.

Was ist überhaupt ein Fondssparplan?

Bei einem Fondssparplan legen Sie über einen längeren Zeitraum regelmäßig eine feste Summe Geld in einem Investmentfonds an – statt lediglich einmal einen größeren Betrag. Bei vielen Direktbanken oder Onlinebrokern im Internet können Sie bereits ab einer Summe von 25 Euro pro Monat in einen Fondssparplan einzahlen.

Ihr Geld landet dann in einem Investementfonds. Gemeint ist damit eine Art Korb, in denen Anleger Geld einzahlen. Dieses Geld investiert der Fonds in Wertpapiere wie Aktien, in Rohstoffe wie Gold oder in Immobilien. Je nachdem heißen die Fonds dann Aktien-, Immobilien- oder Rohstofffonds.

Der Clou dabei: Sie profitieren so von einer steigenden Wertentwicklung der jeweiligen Anlageklasse. Wenn die Kurse von Gold, Immobilien oder Aktien steigen, wächst auch Ihr Vermögen.

Anders als bei einem Sparplan in Aktien investieren Sie beim klassischen Fondssparen in viele verschiedene Anlageobjekte und streuen so Ihr Risiko breit. Bei den meisten aktiv gesteuerten Fonds entscheidet ein Fondsmanager, in welche Anlageobjekte er investiert.

Bei sogenannten passiven Indexfonds oder ETFs ist das nicht der Fall. Diese bilden per Computeralgorithmus einen Index nach, zumeist einen Aktienindex wie den Dax. Indexfonds sind deshalb – auch im Falle eines Sparplans – günstiger als herkömmliche Fonds.

Ein weiterer Vorteil eines Fondssparplans: Sie müssen sich keine Gedanken über den richtigen Startzeitpunkt machen. Da Sie nicht einmalig einen großen Betrag, sondern regelmäßig viele kleine Summen investieren, ist es nicht einmal schlimm, wenn Sie bei fallenden Kursen einsteigen. In diesem Fall bekommen Sie mehr Fondsanteile für Ihr Geld – steigen die Kurse später wieder, schöpfen Sie mögliche Gewinne ab.

Grundsätzlich gilt: Legen Sie nur Geld an, das Sie die nächsten 15 oder 20 Jahre nicht benötigen. Denn Kurse können kurzfristig ins Negative rutschen. Gerade ein Investment in Rohöl beispielsweise ist sehr schwankungsanfällig. Wenn Sie Ihre Anteile an einem Tiefpunkt verkaufen müssen, haben Sie womöglich Verluste gemacht.

Welche Kosten sind mit einem Fondssparplan verbunden?

Bei einem Sparplan fallen verschiedene Kosten an. Auf folgende Punkte sollten Sie achten:

Depotkosten: Da Sie zunächst ein Depot eröffnen müssen, bevor Sie einen Fondssparplan anlegen können, sollten Sie diese Gebühren im Blick behalten. Bei vielen Onlineanbietern und Direktbanken fallen für ein Depot keine Kosten an. Bei Filialbanken und Sparkassen kann ein Depot mehr als 20 Euro im Jahr kosten.

Wie sehr unterschiedliche Kosten Ihren Gewinn aus einem Investment schmälern können, zeigt folgendes Beispiel, in dem wir eine Sparrate von 50 Euro, eine jährliche Rendite von 6 Prozent und eine Laufzeit von 15 Jahren annehmen:

Ausgabeaufschlag TER Gewinn Gesamtbetrag 2,5 Prozent 0,5 Prozent 4.476,23 13.476,23 4,5 Prozent 0,5 Prozent 4.218,31 13.218,31 6 Prozent 0,9 Prozent 3.597,77 12.597,77

Sollte ich mithilfe eines Fonds- oder lieber eines ETF-Sparplans investieren?

Das hängt von Ihren Vorlieben ab. Als Börseneinsteiger empfiehlt es sich, mithilfe eines ETF-Sparplans zu investieren statt mit einem klassischen Fondssparplan. Das hat mehrere Gründe:

Wie vergleiche ich Fondssparpläne miteinander?

Im Internet finden Sie verschiedene Vergleichsportale, auf denen Sie die Konditionen der Sparpläne miteinander vergleichen können. Für den Vergleich entscheidend sind mehrere Faktoren:

Bekannte Anbieter, bei denen Sie einen Fondssparplan einrichten können, sind zum Beispiel folgende Banken, Onlinebroker und Berater:

DKB

Consorsbank

Comdirect

Flatex

ING

Postbank

Targobank

Traderepublic

Maxblue

DVAG

