Rechtsschutzversicherung ohne Wartezeit – wie geht das?

Warum gibt es eine Wartezeit?

Welche Wartezeiten genau auf Sie zukommen, hängt von den einzelnen Rechtsschutzpolicen , den Leistungen und den Anbietern ab – und den Rechtsbereichen . Welche Wartezeitregelung in Ihrem Fall gilt, können Sie in den entsprechenden Verträgen oder Produktinformationen nachlesen.

Während in Arbeitsrechtsfragen sowie auch beim Streit mit dem Vermieter zumeist drei Monate bis zum Versicherungsschutz verstreichen, sind es bei Scheidungen bereits bis zu drei Jahre. Dabei gilt: Je wahrscheinlicher eine gerichtliche Auseinandersetzung und je höher die potenziellen Kosten, desto höher die Wartezeit.

Typische Wartezeiten beim Privatrechtsschutz

Typische Wartezeit beim Berufsrechtsschutz

Typische Wartezeit beim Wohn- und Mietrechtsschutz

Welcher Rechtsschutz hat keine Wartezeit?

Um Neukunden zu gewinnen, bieten einige Versicherungen auch einen Rechtsschutz ohne Warte- oder Karenzzeit an. Zudem gibt es Rechtsbereiche, in denen der Rechtsschutz in der Regel mit dem Abschluss greift. Dazu zählen: