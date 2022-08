Mehr als 200.000 Euro in bar, gefunden in einem Bankschließfach auf seinen Namen: Der Hamburger SPD-Politiker Johannes Kahrs droht angesichts dieser Nachricht in Erklärungsnot zu geraten. Was genau hinter der Summe steckt, ist bislang zwar noch offen. Berichten zufolge jedoch soll das Geld im Zusammenhang mit dem sogenannten Cum-ex-Skandal und der Hamburger Warburg Bank stehen.