Eine Baywa-Technik Werkstatt nahe München (Archivbild): Der einstige Agrarkonzern muss seinen Expansionskurs ins Ausland und den Ausflug in neue Geschäftsfelder teuer bezahlen. (Quelle: IMAGO/Wolfgang Maria Weber/imago)

Der Baywa-Konzern meldet einen Rekord-Verlust in Milliardenhöhe. Die Folge eines Expansionskurses eines überambitionierten Managers.

Die aus der Genossenschaftsbewegung hervorgegangene Baywa hat in ihrer 102-jährigen Geschichte zuvor überhaupt erst einmal einen Jahresverlust gemeldet, nämlich 2023. Vor zwei Jahren fiel ein Minus von rund 93 Millionen Euro an, das nunmehr innerhalb eines Jahres um etwa das Sechzehnfache in die Höhe geschossen ist.