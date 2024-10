In der Rentenfrage der Woche beantworten wir jeden Samstag Fragen, die Sie, unsere Leserinnen und Leser, uns zuschicken. Wenn Sie weitere Fragen rund um Altersvorsorge und gesetzliche Rente haben sollten, schreiben Sie uns gern eine E-Mail mit dem Betreff "Rentenfrage" an finanzen@stroeer-publishing.de.

Beträge über dem Freibetrag werden angerechnet

Der Freibetrag für die Einkommensanrechnung bei einer Witwen- bzw. Witwerrente liegt seit dem 1. Juli 2023 einheitlich bei 992,64 Euro monatlich. Von November 2022 an, also zum Zeitpunkt des Todes der Ehefrau, bis zum 30. Juni 2023 lag der Wert in den alten Bundesländern bei 950,93 Euro monatlich und in den neuen Bundesländern bei 937,73 Euro monatlich. "Der über diesen Freibetrag liegende Anteil Ihres Einkommens wird zu 40 Prozent angerechnet", erklärt Katja Braubach weiter.