In ihrem Jahresgutachten bekräftigen die Wirtschaftsweisen, dass die Witwenrente "kritisch hinterfragt" werden sollte. Was wären die Folgen für Hinterbliebene?

In vielen Familien läuft es auch heute noch so: Ein Partner kümmert sich hauptsächlich um die Kinder und steckt im Job zurück, der andere hat Zeit, Karriere zu machen – und sammelt so deutlich mehr Rentenpunkte. Stirbt der Hauptverdiener, ist der überlebende Partner aber trotzdem abgesichert: entweder über die Hinterbliebenenrente, auch Witwer- oder Witwenrente genannt, oder über das sogenannte Rentensplitting.