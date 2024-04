Rente mit 68, 69, 70 – Forderungen wie diese werden immer wieder laut, mal aus der Politik, mal aus der Wirtschaft. In der Bevölkerung stoßen sie zum Großteil auf Ablehnung, würde ein höheres Renteneintrittsalter doch bedeuten, dass man länger arbeiten müsste. Doch genau das wünscht sich manch einer. Und stellt sich mitunter die Frage, ob das geht – oder ob es eine Pflicht gibt, in Rente zu gehen.

Rente steigt

Ein Beispiel: Nehmen wir an, Sie möchten erst ein Jahr nach dem Erreichen Ihrer regulären Altersgrenze in Rente gehen. Dann steigern allein die Zuschläge Ihren Rentenanspruch um 6 Prozent (12 Monate x 0,5 Prozent). Bei einer Rente von 1.500 Euro im Monat wäre das ein Plus von 90 Euro – ein Leben lang.

Flexirente macht Weiterabeiten möglich

Ein späterer Rentenbeginn ist dank des Flexirentengesetzes möglich, das am 1. Januar 2017 in Kraft trat. Es erlaubt außerdem, Rente und Hinzuverdienst flexibel zu kombinieren. Sie können also weiterarbeiten und gleichzeitig in Rente gehen. Seit 2023 dürfen Sie dabei selbst als Frührentner beliebig viel hinzuverdienen, ohne dass Ihre Rente gekürzt wird. Zuvor galt das nur für Ruheständler, die die Regelaltersgrenze bereits erreicht hatten (mehr dazu hier).