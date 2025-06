Viele Menschen, die lange gearbeitet haben, möchten früher in den Ruhestand gehen – und fragen sich, ob sie dann mit finanziellen Einbußen rechnen müssen. So auch ein t-online-Leser, der schreibt: "Ich überlege, im Alter von 63 Jahren vorzeitig in Rente zu gehen. Zu diesem Zeitpunkt hätte ich bereits 46,5 Arbeitsjahre hinter mir. Berechnet sich der Rentenabschlag dann trotzdem auf Basis des regulären Rentenalters von 67 Jahren oder auf Basis von 65 Jahren, weil ich besonders langjährig versichert bin?"