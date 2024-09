Kann man sich als Rentner selbstständig machen?

Seit 2023 gibt es keine Hinzuverdienstgrenze mehr, wenn Sie neben der Altersrente arbeiten. Ihre Bezüge werden also nicht gekürzt, wenn Sie Einkommen aus einer selbstständigen Tätigkeit haben. Bis dahin konnten nur jene Rentner unbegrenzt hinzuverdienen, die die Regelaltersgrenze schon erreicht hatten. Wer hingegen vorzeitig in Rente gegangen war, musste aufpassen.

Rentner und selbstständig: Was gilt bei der Krankenversicherung?

Handelt es sich nur um eine nebenberufliche Selbstständigkeit, können Sie in der KVdR versichert bleiben. Das ist dann der Fall, wenn Sie für Ihre Tätigkeit weniger als 20 Wochenstunden aufwenden. Beachten Sie aber: Machen Ihre Einkünfte aus der Selbstständigkeit dabei mindestens 75 Prozent an Ihrem monatlichen Gesamteinkommen aus, wird angenommen, dass die Selbstständigkeit hauptberuflich ist.

Sind Sie als Rentner hauptberuflich selbstständig, können Sie sich entweder freiwillig in einer gesetzlichen Krankenversicherung versichern lassen oder Sie wählen eine private Krankenkasse. In beiden Fällen können Sie bei der Deutschen Rentenversicherung einen Zuschuss zur Krankenversicherung beantragen, der maximal die Hälfte der tatsächlich gezahlten Beiträge betragen kann.

Rente und Selbstständigkeit: Welche Steuern fallen an?

Als Rentner selbstständig machen – ja oder nein?

Möglich ist all das jedoch nur, wenn die Gesundheit mitspielt. Horchen Sie also ehrlich in sich hinein, wie belastbar Sie tatsächlich noch sind. Immer hilfreich ist es auch, professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen. Unterstützung für Gründer bietet zum Beispiel die Industrie- und Handelskammer (IHK).