Erwerbsbiografien sind selten gradlinig. Neben Auszeiten für Kindererziehung oder Pflege von Angehörigen machen manchmal auch eine Krankheit oder ein Unfall einen Strich durch die eigene Karriereplanung. Betroffene können dann bereits vor dem Ruhestand eine Rente aus gesundheitlichen Gründen erhalten. Doch was bedeutet das für die spätere Altersrente?

Das fragt sich eine t-online-Leserin, die mit den Ausdrücken "wird umgewandelt" oder "geht in der Altersrente auf" nichts anfangen kann. So heißt es nämlich stets im Beamtendeutsch: Die Rente aus gesundheitlichen Gründen werde in die Altersrente umgewandelt. "Erhöht sich meine Altersrente um die ursprüngliche Erwerbsminderungsrente oder bekomme ich nur den von der Rentenversicherung vorhergesagten Rentenbetrag?" Das möchte die Leserin wissen.