Steigen die Löhne, steigen in der Regel auch die Renten – das ist in diesem Sommer nicht anders. 3,74 Prozent mehr erhalten Deutschlands Rentnerinnen und Rentner ab dem 1. Juli. Trotzdem wird das Plus, das Ihrem Konto gutgeschrieben wird, zunächst etwas geringer ausfallen als 3,74 Prozent. Das liegt an einer Besonderheit, die mit dem Beitrag zur sozialen Pflegeversicherung zu tun hat.