Mexiko will die Auswirkungen misslungener SpaceX-Starts auf die Umwelt prüfen. Präsidentin Sheinbaum droht mit einer Klage.

Die mexikanische Regierung prüfe derzeit, welche internationalen Gesetze verletzt worden seien und wolle dann entsprechende Klagen einreichen, so Sheinbaum. Es sei zu einer "tatsächlichen Kontaminierung" gekommen, sagte sie auf einer Pressekonferenz.

"Umfassende Überprüfung"

In der vergangenen Woche war eine Starship-Rakete von SpaceX bei einem routinemäßigen Bodentest auf dem Gelände des Starbase-Hauptquartiers an der Südküste von Texas in der Nähe der mexikanischen Grenze explodiert. Mexikanische Behörden führen derzeit eine "umfassende Überprüfung" der Umweltauswirkungen der Raketenstarts für den benachbarten Bundesstaat Tamaulipas durch, erklärte Sheinbaum. Einige Trümmer der Rakete wurden im mexikanischen Matamoros gefunden.