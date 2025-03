Wer schon länger Rente bezieht, weiß: Der 1. Juli ist in der Regel ein guter Tag für Rentner. Denn dann steigen für gewöhnlich die Bezüge. Rentenanpassung nennt sich das. Auch 2025 gibt es wieder ein ordentliches Plus: Um 3,74 Prozent erhöht sich der aktuelle Rentenwert und damit auch der monatliche Rentenzahlbetrag, der auf Ihrem Konto landet.

Warum gibt es die Rentenanpassung?

Um das zu verstehen, muss man zunächst wissen, wie die gesetzliche Rente an sich funktioniert. Basis der gesetzlichen Rente ist ein sogenanntes Umlageverfahren. Das bedeutet: Wer derzeit sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist, bezahlt mit seinem Rentenbeitrag die gesetzliche Altersvorsorge der aktuellen Rentner – der Beitrag jetzt wird also umgelegt. Wenn die jetzigen Beitragszahler am Ende ihres Berufslebens in Rente gehen, bekommen sie die Rente von denjenigen, die dann im Berufsleben stehen.