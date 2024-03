Egal ob Tochter, Partner oder Nachbarin – wer jemanden pflegt, hat möglicherweise Anspruch auf den Pflegepauschbetrag. Wir erklären, was das genau ist, wie hoch er ausfällt und welche Bedingungen erfüllt sein müssen, um ihn zu bekommen.

Was ist der Pflegepauschbetrag?

Der Pflegepauschbetrag ist eine steuerliche Entlastung für pflegende Angehörige. Er mindert Ihr zu versteuerndes Einkommen, wodurch Sie weniger Steuern zahlen. Lesen Sie hier, was das zu versteuernde Einkommen vom Bruttoeinkommen unterscheidet.

Das Finanzamt gewährt den Pflegepauschbetrag, sobald Sie sich um einen Pflegebedürftigen kümmern, der mindestens Pflegegrad 2 hat. Die Dauer der Pflege ist dabei unerheblich. Sie kann sich auch nur auf die Wochenenden beschränken und die Arbeit eines professionellen Pflegedienstes ergänzen. Ihr Anteil an der Pflege muss aber mindestens 10 Prozent betragen.

Und noch eine Voraussetzung müssen Sie zwingend erfüllen, um Anspruch auf die Pauschale zu haben: Sie dürfen für Ihren Aufwand keine Vergütung erhalten haben. Dazu zählt auch das Pflegegeld. Das ist eine Sozialleistung der Pflegeversicherung, die häufig von Pflegebedürftigen als Anerkennung an die pflegenden Angehörigen weitergereicht wird. Eine Ausnahme gilt für Eltern: Sie sind von der Regelung ausgenommen, wenn sie das Pflegegeld für ihr Kind erhalten.

Wie hoch ist der Pflegepauschbetrag?

Pflegen Sie in einem Jahr mehrere Menschen, beispielsweise Ihre Mutter und Ihren Vater, steht Ihnen der doppelte Pauschbetrag zu. Bei Pflegegrad 2 wären das in diesem Fall also insgesamt 1.200 Euro (2 x 600 Euro).