Im Ratgeber erklären wir, wann Sie zahlen müssen, was als Schonvermögen gilt und welche Strategien helfen, um Ihr Erspartes zu bewahren bzw. eine Immobilie nicht verkaufen zu müssen.

Was passiert mit meinem Vermögen, wenn ich ins Heim komme?

Wer in einem Pflegeheim untergebracht wird, muss einen Teil der Kosten selbst tragen. Reicht Ihr laufendes Einkommen – etwa eine Rente – dafür nicht aus, müssen auch Ihre Ersparnisse herhalten. Unter Umständen kann es sogar sein, dass Sie Ihr Haus oder Ihre Eigentumswohnung verkaufen oder vermieten müssen, um die eigene Pflege zu finanzieren.

Letzteres gilt allerdings nur, wenn Ihr Ehepartner nicht mehr in der gemeinsamen Immobilie wohnt, während Sie ins Pflegeheim kommen. Andernfalls ist das Haus oder die Wohnung vorm Zugriff des Staates geschützt.

Wie viel Erspartes darf ich haben, wenn ich ins Pflegeheim komme?

Darüber hinaus bleiben Ersparnisse unberührt, die Sie für Beerdigung und Grabpflege eingeplant haben. Allerdings muss der Betrag angemessen sein und in einer Sterbegeldversicherung oder einem Bestattungsvorsorgevertrag angelegt sein. Um zu wissen, was als angemessen gilt, können Sie sich an dem Betrag orientieren, den das Finanzamt bei Beerdigungskosten als außergewöhnliche Belastung anerkennt: 7.500 Euro.