Die Pflege von Angehörigen wird als Pflegezeit bei der gesetzlichen Rente berücksichtigt. Eine Berechnung zeigt, was das in Euro bedeutet.

Höhere Rente durch Pflege – so funktioniert's

Doch was bedeutet das nun konkret für Ihre Rente? Unsere Berechnung zeigt, wie sich ein Jahr Pflegetätigkeit für einen Durchschnittsverdiener in den verschiedenen Konstellationen auswirkt.

Tabelle: So erhöht Pflege Ihre Rente

Voraussetzungen für Rentenpunkte

Um sich Pflegezeiten für die Rente anerkennen lassen zu können, müssen Ihre Angehörigen mindestens in Pflegegrad 2 eingestuft sein. Bei Menschen mit Pflegegrad 1 wird davon ausgegangen, dass sie noch in der Lage sind, ihren Alltag eigenständig zu bewältigen. Der Pflegeaufwand hält sich also in Grenzen.