Im Herbst des Lebens sehnen sich viele Menschen nach Gesellschaft, Zuneigung und Liebe. Doch diese Sehnsucht kann sie auch in die Arme von Betrügern treiben, die nur ein Ziel haben: das Erbe ihrer Opfer.

Ein Fall aus dem Jahr 2017 in Frankfurt: Ein 52-jähriger Mann schlicht sich in das Herz einer sterbenden Witwe. Er erbrachte keine Leistung, in dem Sinne, dass er sie aktiv pflegte, aber überredete sie kurz vor ihrem Ableben, ihm eine Vollmacht zu erteilen und ihr Testament zu seinen Gunsten zu ändern.