Die Höhe Ihrer künftigen Rente hängt maßgeblich davon ab, wie viele Rentenpunkte Sie gesammelt haben. So finden Sie heraus, wo Sie aktuell stehen.

Rund 38 Millionen Menschen in Deutschland zahlen monatlich Beiträge in die Deutsche Rentenversicherung (DRV) ein und sichern sich so den Anspruch auf die gesetzliche Altersrente. Eine Frage verbindet sie dabei alle: Wie viel Rente bekomme ich später einmal ausgezahlt?

Um diese Frage zu beantworten, ist es wichtig zu verstehen, was die sogenannten Rentenpunkte sind. In der Fachsprache heißen sie auch Entgeltpunkte. Rentenpunkte sammeln Sie beim Einzahlen in die gesetzliche Rentenversicherung automatisch.

Doch was ist ein Rentenpunkt genau? Wie berechne ich meine gesammelten Rentenpunkte? Und wie komme ich mithilfe dieser Punkte auf meine Rentenhöhe? Alle Antworten finden Sie hier.

Was sind Rentenpunkte?

Wenn Sie Arbeitnehmer sind und sozialversicherungspflichtig versichert sind, zahlen Sie automatisch einen Teil Ihres Gehaltes in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Der Beitrag zur Rentenversicherung liegt momentan bei 18,6 Prozent des Bruttolohnes – davon zahlen Sie die eine Hälfte, Ihr Arbeitgeber die andere.

Allerdings fällt dieser Beitrag nicht immer auf den kompletten Lohn an – sondern nur bis zur sogenannten Beitragsbemessungsgrenze. Diese liegt im Jahr 2022 in den westdeutschen Bundesländern bei einem monatlichen Bruttolohn von 7.050 Euro, im Osten bei 6.750 Euro. Wer mehr verdient, muss darauf keine Beiträge an die gesetzliche Rente zahlen.

Beim Einzahlen in die Rentenversicherung sammeln Sie sogenannte Rentenpunkte, auch Entgeltpunkte genannt. Die Zahl der Rentenpunkte hängt maßgeblich von der Höhe Ihres Einkommens ab.

Je mehr Sie verdienen, desto mehr Rentenpunkte sammeln Sie

Grundsätzlich gilt dabei: Je mehr Sie verdienen, desto mehr Punkte sammeln Sie an – und desto höher fällt im Alter Ihre monatliche Rente aus. Die Zahl der angesammelten Rentenpunkte stellt also Ihren Rentenkontostand dar.

Rente sichern: Prüfen Sie Ihren Rentenversicherungsverlauf

Entgeltpunkte bekommen Sie aber nicht nur für die Zeit einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Punkte gibt es außerdem bei Ihrer Berufsausbildung, Wehr- oder Bundesfreiwilligendienst, Kindererziehungszeiten, die Pflege von Angehörigen sowie Zeiten, in denen Sie Arbeitslosengeld empfangen haben.

Wie berechne ich meine Rentenpunkte?

Wie viele Rentenpunkte Sie pro Jahr sammeln, hängt davon ab, wie hoch Ihr Einkommen im Vergleich zum Rest der Gesellschaft ist. Genauer gesagt: im Vergleich zum Durchschnittsverdienst aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, der die Höhe der Beiträge zur Rentenversicherung bestimmt.

Klingt kompliziert? Ist es aber gar nicht: Einen Entgeltpunkt im Jahr erhalten Sie, wenn Sie genauso viel verdienen wie der Durchschnitt aller Sozialversicherten. Verdienen Sie mehr oder weniger, erhalten Sie anteilig mehr oder weniger Punkte.

Dieser Jahreslohn wird jedes Jahr aufs Neue berechnet – und auch für die kommenden Jahre geschätzt. Diese Schätzung heißt vorläufiges Durchschnittsentgelt.

In der folgenden Tabelle finden Sie die Durchschnittsentgelte der vergangenen Jahre. Das Einkommen ist stetig angestiegen:

Formel für die Berechnung der Rentenpunkte

Die Berechnung der Rentenpunkte ist sehr einfach. Sie benötigen dafür lediglich folgende Formel:

Jahresbruttoeinkommen / Durchschnittsentgelt = Rentenpunkte pro Jahr

Ein Beispiel: Wir nehmen an, dass Sie 44.000 Euro brutto im Jahr 2018 verdient haben. Dann berechnen sich Ihre 2018 gesammelten Rentenpunkte wie folgt: 44.000 Euro / 38.212 Euro = 1,125 Rentenpunkte