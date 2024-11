Was passiert, wenn dem nicht so ist, musste ein t-online-Leser mit Schwerbehinderung erleben, der wegen chronischer Schmerzen und Depressionen zunächst in Reha war und dann einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente stellte. "Der Antrag wurde aber von der Deutschen Rentenversicherung abgelehnt, weil ich in den letzten fünf Jahren keine drei Jahre Pflichtbeiträge bezahlt habe. Ich war geschockt", schreibt der Leser. "Gibt es für mich eine Möglichkeit, dennoch in Rente zu gehen, wenn ich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten kann?"