Aktualisiert am 13.05.2025 - 10:35 Uhr

Lesedauer: 1 Min.

Älteres Paar beim Spaziergang (Symbolbild): Wessen Rente hoch genug ist, um den Lebensstandard zu halten, kann sich glücklich schätzen. (Quelle: jacoblund/Thinkstock by Getty-Images-bilder)

Einen Ruhestand ohne Geldsorgen wünscht sich jeder, doch wie viele Rentenpunkte müssen Sie dafür gesammelt haben? Nun, das kommt natürlich darauf an, wie Sie sich Ihren Lebensstandard vorstellen.

Der Rentenwert liegt nach der Rentenanpassung 2025 bei 40,79 Euro. Der Zugangsfaktor und der Rentenartfaktor haben beide den Wert 1, wenn Sie nicht vorzeitig in Rente gehen und es sich bei der Rente um die normale Altersrente handelt.

Für 60 Rentenpunkte bekämen Sie unter den gleichen Voraussetzungen also folgende monatliche Bruttorente: 60 x 1 x 40,79 Euro x 1 = 2.447 Euro.

So viel müssen Sie für 60 Rentenpunkte verdienen

60 Rentenpunkte sind jedoch gar nicht so leicht zu erreichen. Männer kamen zum 31. Dezember 2023 auf durchschnittlich 41,6 Beitragsjahre. Um in dieser Zeit auf 60 Entgeltpunkte zu kommen, wären also 1,4423 Punkte pro Jahr nötig. Wer auf weniger Beitragsjahre kommt, müsste entsprechend mehr Rentenpunkte pro Jahr sammeln.