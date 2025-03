Wer eine hohe Rente beziehen will, muss viele Rentenpunkte sammeln. Doch die gibt es nicht in unbegrenzter Höhe. Wie viel maximal pro Jahr drin sind.

Viel hilft viel – das gilt auch bei den Beiträgen in die gesetzliche Rentenversicherung . Allerdings steigen mit immer höherem Gehalt nicht unaufhörlich auch die Rentenbeiträge. Ab einem gewissen Verdienst ist Schluss.

Wie viele Rentenpunkte sind maximal möglich?

Die Zahl der Rentenpunkte, die Sie pro Jahr erhalten können, ist gedeckelt. Das liegt an der sogenannten Beitragsbemessungsgrenze. Geht Ihr Verdienst über diese Grenze hinaus, zahlen Sie für den Teil, der die Grenze übersteigt, keine Beiträge in die Rentenversicherung. Dieser Teil des Gehalts zählt dann nicht für die Berechnung Ihrer Rentenpunkte. Lesen Sie hier, was ein Rentenpunkt genau ist und wie er sich berechnet.