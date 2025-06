Ein Mitarbeiter verschluckt sich beim Kaffeetrinken, verliert das Bewusstsein, stürzt und verletzt sich. Die Berufsgenossenschaft will für die Behandlung keine Leistungen zahlen. Doch das Landessozialgericht Sachsen-Anhalt kommt zu einem anderen Schluss. Die Richter dort erkennen den Vorfall als Arbeitsunfall an.

Der Fall

Der Betroffene gab nicht auf und zog vor das Landessozialgericht Sachsen-Anhalt. Die Richter dort gaben ihm recht. Laut Gesetz sind Unfälle versichert, wenn sie im Zusammenhang mit einer versicherten Tätigkeit – also der Berufstätigkeit – stehen, so das Gericht. Zwar zähle das reine Trinken von Kaffee grundsätzlich nicht als Arbeitsauftrag – außer, es ist beruflich vorgeschrieben. Im konkreten Fall sei der Kaffee jedoch während einer verpflichtenden Arbeitsbesprechung getrunken worden. Damit sei es Teil des betrieblichen Ablaufs.

Kaffeetrinken ist nicht immer ein Arbeitsunfall

In einem anderen Fall entschied das Sozialgericht Dresden, dass ein Arbeitnehmer, der sich beim Warten am Kopiergerät mehrere Zahnspitzen an seiner Kaffeetasse abbrach, keinen Anspruch auf Anerkennung als Arbeitsunfall hat. Das Gericht erklärte, dass das Trinken in diesem Fall nicht im Zusammenhang mit dem Arbeitsauftrag stehe. Zudem sei das Kopieren weder als anstrengend einzustufen noch löse es ein Durstgefühl aus.