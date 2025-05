Sogenannte Neo-Broker, zu denen auch Trade Republic gehört, gewinnen immer mehr an Bedeutung. Über ihre Plattformen können Trades ausgeführt werden. Die Nutzer handeln oft mit Derivaten und setzen Hebel ein, um ihre Gewinne zu steigern. Was sind die Chancen und Risiken bei dieser Form des Aktienhandels?

Was sind Neo-Broker?

Lange boten klassische Banken und Wertpapierhändler (Broker) Börsenhandel für Privatanleger an. Durch die Digitalisierung veränderte sich dies. Neue Unternehmen, sogenannte Neo-Broker etablierten sich. Aktien, Anleihen und auch Derivate lassen sich per Smartphone-App handeln – und das sehr günstig. Trade Republic ist ein solcher Neo-Broker.

Was sind Derivate mit Hebelwirkung?

Die meisten Anleger handeln Wertpapiere, etwa Aktien oder ETFs. Man kann das Wertpapier beliebig lange halten und ist an Wertsteigerungen wie an Verlusten beteiligt. Auch beim Verkauf kann es einen Gewinn oder einen Verlust geben. Die Finanzbranche bietet jedoch auch spezielle Finanzprodukte, sogenannte Derivate, mit Hebeleffekten an. Als Basis dient immer ein Wertpapier (Underlying), beispielsweise eine Aktie. Steigt der Kurs dieser Aktie, lässt sich mit dem "Hebel" der Gewinn (oder Verlust) vervielfältigen. Der Hebel ist also eine Art Faktor, man kann ihn bei jedem Trade individuell festlegen.