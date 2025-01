Trade Republic ist eine Bank, die das Handeln mit Aktien und ETFs per App ermöglicht. Doch was steckt genau dahinter? Wir klären auf.

So funktioniert Trade Republic

Bei Trade Republic dreht sich alles rund um die gleichnamige App, obwohl User mittlerweile auch eine Browserversion nutzen können. In dieser App investieren Kunden in ETFs, Aktien, Kryptowährungen, Derivate oder Anleihen und legen kostenlose Sparpläne an. Für jede Transaktion wird dabei nur ein Euro fällig, was das Handeln auch für Einsteiger attraktiv macht.