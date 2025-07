Mit Copytrading können auch Börsenneulinge in Aktien und ETFs investieren. Doch wie funktioniert das Prinzip – und welche Risiken gibt es? Ein Überblick.

An der Börse mitmischen, ohne selbst aktiv zu handeln – das klingt verlockend, gerade für Einsteiger oder Menschen mit wenig Zeit. Copytrading macht genau das möglich. Denn Anleger können die Strategien erfahrener Trader kopieren. Der folgende Artikel erklärt die Chancen, Risiken und Funktionsweise dieser digitalen Anlageform.

Wie funktioniert Copytrading überhaupt?

Beim Copytrading melden sich Anleger auf einer speziellen Plattform an – etwa eToro oder NAGA. Dort können sie aus einer Vielzahl professioneller oder erfahrener Trader wählen. Die Handelsentscheidungen dieser Trader werden dann automatisch auf das eigene Depot übertragen.

Das bedeutet: Kaufen oder verkaufen die Vorbilder eine Aktie oder einen ETF, geschieht das gleichzeitig auch im Portfolio des Copytraders – anteilig zu dessen investierter Summe. Der Nutzer muss also nicht selbst analysieren oder handeln, sondern überträgt diese Aufgaben an jemanden mit (vermeintlich) mehr Börsenerfahrung.

Welche Chancen und Risiken gibt es beim Copytrading?

Wichtig zu wissen: Die Verluste der Trader werden ebenfalls kopiert. Anleger geben außerdem ein gewisses Maß an Kontrolle über ihr Geld ab, was nicht jedem liegt. Zudem verdienen einige Plattformen an Transaktionen oder durch Spreads mit – das schmälert potenzielle Gewinne.